大陸女星關曉彤以甜美長相和清純氣質走紅，更擁有「國民閨女」的封號，童星出道的她目前已經是亭亭玉立的23歲的少女，舉手投足都出充滿小女人氣息。近日，關曉彤以一身小香風「下衣失蹤」造型現身機場，火辣美腿瞬間引起網友熱烈討論。

先前，關曉彤在機場被野生捕捉，她身穿來自 Chanel 的長版深色西裝外套，搭配 Herlian 鴨舌帽襯托休閒感，上身則選穿黑色短版上衣，下身搭上熱褲，最後腳踩2020秋冬被搶翻天的 Bottega Veneta 過膝靴款，大秀超激瘦的絕對領域，不僅化身帥氣女子，更完美走在時尚尖端，一出場就成為全場焦點。

關曉彤小香西裝「下衣失蹤」現身機場 過膝中空秀激瘦辣腿（圖／摘自微博@明星机场私服）

關曉彤身上的這套小香西裝外套有著稍微寬鬆的剪裁版型，垂墜感十足的剪裁很能修飾身材，讓纖瘦的她看起來比例更好，既可以當外套也可以當洋裝單穿，而為了創造穿搭亮點，她更巧妙戴上 Chanel 項鍊，讓造型看起來更有層次。

關曉彤小香西裝「下衣失蹤」現身機場 過膝中空秀激瘦辣腿（圖／摘自微博@明星机场私服）

只能說關曉彤的好品味總不會讓人失望，廣大粉絲們看了紛紛回應：「彤姐真的可啊」、「愛了愛了曉彤」、「感覺私服比以前好看了」、「是怎麼能把BV靴穿出空曠感的，羨慕」、「穿什麼都有範」、「香奶奶考察期吧」等。