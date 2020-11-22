42歲台灣女星孫芸芸以超強凍齡臉蛋受封「台灣第一名媛」封號，她與富二代老公廖鎮漢育有1子1女，除了20年不變的美貌，更以時尚品味晉升時尚咖，擁有個人品牌「YUN YUN SUN Jewelry」，前陣子更與義大利時尚品牌「LUISAVIAROMA」合作推出聯名商品，是眾多女性粉絲們的時尚指標。

身為氣質貴婦的孫芸芸，除了裙裝之外，帥氣有型的褲裝也是她的最愛！只見照片中，孫芸芸穿上來自 DIOR 的焦糖色西裝長版西裝，內搭白色短髮上衣，下半身則穿上黑色緊身褲，搭配經典簡約的白球鞋，露出纖瘦的水蛇腰，火辣感瞬間飆升。

對於穿搭向來很有個人特色的的孫芸芸，也大方分析自己的搭配，她表示：「喜歡華麗跟隨性的衝突感。」從這身穿法中可看出，他將看起來偏正式的西裝外套，去平衡下半身的運動風緊褲跟球鞋，讓整體搭配看起來不會過於正式，但外套一脫，又能透露出另一種街頭休閒風。

孫芸芸寫下：「每次拍照都忘記笑，但不拍照時其實很愛笑。」只見她光是秀出一雙逆天長腿就引起討論，粉絲們看了也紛紛回應：「太美了吧」、「腰超瘦」、「超級美的媽媽」、「omg太正」等。