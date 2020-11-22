南韓6人女子團體GFRIEND於10月14日及21日陸續發行2張單曲《回:LABYRINTH ~Crossroads》、《回:Song of the Sirens ~Apple》後，隨即在11月9號火速發行第3張韓語正規專輯《回：Walpurgis Night》並開始為專輯做宣傳。前幾日登上談話性綜藝節目《兩點出逃Cultwo Show》錄影時，成員SinB(신비)火辣又帥氣的「上班路穿搭」立刻成為焦點。

近日忙於宣傳新專輯的GFRIEND，19日下午現身SBS電視台錄製節目《兩點出逃Cultwo Show》前，已有不少媒體及粉絲聚集在電視台門口等待她們的出現。沒想到當天疑似吹起大風，讓GFRIEND一下車便倉皇的衝近電視台，狼狽的模樣也被媒體給捕抓下來笑翻一票粉絲。

GFRIEND 錄製節目時一下車遇怪風，成員集體逃竄進電視台（圖／newsen）

不過，近日剪掉一頭長髮的22歲成員SinB，當天所穿的造型還是一樣吸睛，只見她穿著一件白色短版毛衣搭配高腰牛仔褲拉高長腿比例，但一伸手結實的川字腹肌曲線及內搭白色小可愛一覽無遺。

不少網友看到照片後紛紛留言「她們下車時好狼狽」、「想不到SinB也有螞蟻腰」、「有腰就是任性」、「腹肌實在太帥了」。