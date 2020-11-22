南韓知名女星秀英，即將於12月份推出電視劇《Run On》，與任時完、申世景、姜泰伍等人大談浪漫愛情劇令粉絲們相當期待。而她也為了宣傳新戲特別登上時尚雜誌《allure》擔任12月號封面人物，並在個人社群平台上曬出「零修圖側拍照」，纖細又修長的美腿再度引來粉絲們熱烈討論。

秀英在女團少女時代時期便以亮麗的外表與170cm的高挑身材受到矚目，因此天生就是衣架子的她無論穿什麼，都能掀起一股帶貨熱潮，也成為不少廠商指定合作的女星之一。而2017年離開少女時代後，秀英也將事業重心轉往戲劇圈發展，陸續演出電視劇《擺飯桌的男人》、《如實陳述》及電影《霹靂嬌鋒》演技備受肯定。

而即將在12月16日再次推出新作品的她，近日受邀登上時尚雜誌封面時，以一襲金黃色的平口洋裝及黑色網紗透視禮服，小露性感深溝及腹部曲線來吸引網友的目光。

隨後秀英也在個人IG上曬出完全沒修圖時的畫面，不對稱的落地裙襬顯得一雙美腿更加筆直、修長，使照片一PO出就吸引超過33.4萬人按讚，並留言「這雙腿真得好美」、「秀英的美腿始終不變」、「根本就是超模的身材」。