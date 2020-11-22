大陸女星楊冪與劉詩詩過去曾因合作武俠大戲《仙劍奇俠傳3》而成為無話不談的好友，但已許久不見兩人同台也讓網友不禁懷疑姊妹情誼是否生變。不過，在11月19號所舉辦的時裝電影盛典「Vouge Film」上，兩人竟難得同框，楊冪以一身火辣的穿搭成為全場矚目的焦點。

楊冪近期推出古裝新劇《斛珠夫人》，在戲中與男主角陳偉霆一同上演被宿命糾纏卻始終無法在一起的戀人，虐心的劇情不僅考驗兩人的演技，也挑戰觀眾的視覺感官，備受粉絲們期待。

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而行程滿檔的楊冪19日也不忘出席眾星雲集的Vouge Film活動，現場除了有周迅、劉雯、井柏然、瑪絲純、宋茜等多位大咖明星共襄參與外，最受到注意的無非是多年沒同台的楊冪及劉詩詩。只見劉詩詩穿著白色高領上衣搭配CHANEL精典短裙及美艷紅唇散發致命女人味。

楊冪則是穿著黑色短版中空上衣及針織長衫，搭配超激短褲與膝上靴，辣曬超結實的川字腹肌及「絕對領域」，一雙發光的美腿令粉絲們忍不住直呼「太辣了」。

兩人的世紀合影也讓網友忍不住暴動，紛紛留言「終於看到兩大美女同框」、「2個即使都當媽了卻美到讓人窒息」、「這是什麼神仙組合」、「這些美照是想殺死多少人」成功引發話題。