南韓實力派女星裴斗娜(배두나)，今年以超夯電視劇《屍戰朝鮮》及《秘密森林2》再度爆紅。近日她還收到時尚雜誌《VOGUE KOREA》的邀請登上封面，大方展現凹凸有致的身材，在網路上引發熱議。

擁有171cm高挑身材的裴斗娜，雖沒有大眾既定印象中女星及女演員的亮麗美貌甚至還以「面癱」聞名，卻靠著自然又精湛的演技擄獲觀眾的心，出道多年陸續演出《秘密森林》、《最完美的離婚》、《屍戰朝鮮》、《駭人怪物》、《雲圖》、《失控隧道》等多部叫好又叫座的電視劇及電影，還在今年以流利的法語與凱薩獎提名男星亞倫夏巴（Alain Chabat）一同演出新片《緣來想見妳》大談異國網戀。

而近日確定接下Netflix全新電視劇《寂靜的大海》的她，將與孔劉、李準等實力派男星一同演出科幻懸疑大片，令粉絲們相當期待。另外，裴斗娜不久前也受邀登上《VOGUE KOREA》的12月號雜誌封面。

只見她在釋出的照片中換上各種造型演譯冬季流行穿搭，其中一套她穿著前長後短的oversize開襟披肩外套搭配黑色百折長裙與短靴，「中門全開」大方展現東西半球與纖細蠻腰令粉絲們大噴鼻血，直呼「姊姊身材太火辣了」。