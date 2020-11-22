旅日台籍性感女神潘家儀(咖滋咪），近日除了登上雜誌《週刊SPA》(SPA！デジタル)拍攝火辣寫真外，也即將發行寫真DVD令粉絲們相當期待。而她為了呈現完美的體態，這幾日積極健身並在個人社群平台上公開健身短片，火辣的視角讓人看得臉紅心跳。

潘家儀擁有清純又甜美的臉蛋，加上前凸後翹的好身材，使她12歲時便在Cosplay界以「野臣一美」之名闖出名號，16歲成為模特兒後，再以無名小站的「兇兇的正妹咖滋」爆紅。在大學時期就讀日文系的她，後來順利進軍日本寫真界接下多項代言，還在西門町開設「夢幻莊園」女僕咖啡廳並投資區塊鏈及IT產業，成為多角經營的女性企業家。

去年以個人寫真DVD《 教教我 潘老師》（おしえて！パン先生）成為各大銷售榜單第一名的她，近日還以「神秘美女社長」（謎の美女は女社長）的身份登上日本知名雜誌《週刊SPA》的封面，大秀極致好身材引發熱烈討論。

另外，潘家儀還為了即將推出的寫真DVD勤跑健身房，並在IG上分享健身時的側拍畫面，只見她穿著一件深U運動內衣，躺在椅墊上以「上帝視角」示範槓鈴臥推，豐滿的上圍立刻現形，吸引超過2000人觀賞，網友紛紛大讚「線條練得真漂亮」、「身材這麼好誰能專心運動啦」。