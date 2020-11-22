有「國民AV女優」之稱的27歲日本女星三上悠亞，不久前才推出全新作品DVD，沒想到即將於12月20號再度發行150分鐘的新片，令粉絲們相當期待。而經常透過個人社群平台與粉絲們互動的她，這兩日曬出火辣穿搭與大家問早，雖只有簡單幾個字卻引起2萬人瘋狂轉發。

三上悠亞過去曾以藝名「鬼頭桃菜」加入少女偶像團體「SKE48Team S」，憑著甜美的臉蛋及清新的氣質受到粉絲的愛戴。但自2015年收到AV片商MUTEKI的邀請後，她便毅然決然轉換跑道並一連推出多部作品，以凹凸有致的火辣身材征服粉絲的心，一舉成為不少人心目中的性感女神，更多次在成人演技大賞中拿下最優秀女優獎，在「暗黑界」擁有不可撼動的地位。

目前，三上悠亞還在為11月推出的作品積極宣傳並在推特上曬出多張幕後「福利照」讓話題持續火熱不間斷，但她私底下的穿搭也一樣十分吸睛。

日前為了工作早起的三上悠亞，特別在推特上與粉絲們問早，只見她穿著一件灰色針織短版小外套，裡面疑似什麼都沒穿，豐滿的酥胸撐得胸前鈕扣快炸開，讓網友看了直噴鼻血紛紛留言「三上悠亞實在太可愛了」、「焦點忍不住放在鈕扣上」、「又甜又性感的悠亞醬」。