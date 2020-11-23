南韓42歲知名女星金思朗(김사랑)，於11月19號推出全新電視劇《復仇吧》並在前幾日的開播記者會上以一襲黑色貼身晚禮服優雅亮相，沒想到當她一個跨步纖細的長腿立刻展現，成為全場矚目的焦點。

金思朗2000年時曾以甜美的外表及173cm的高挑身材獲得韓國小姐冠軍，隨後進入演藝圈陸續在《這該死的愛情》、《王和我》、《東京，太陽雨》、《秘密花園》中嶄露頭角，並接拍《親愛的恩東啊》、《Abyss》等多部電視劇及電影，演技備受觀眾肯定。

而近日再度推出電視劇《復仇吧》的金思朗，在不久前的開播記者會上穿著一件貼身長版晚禮服搭配黑色長靴現身，她還不忘以腰帶勾勒出腰線讓整體比例看起來更加修長，加上側面高衩至腿根的設計使一雙大長腿隨著擺動若隱若現。而當她準備跨步上台時，也意外秀出白皙美腿，瞬間成為鎂光燈的焦點。

記者會結束後，金思朗也在個人IG上曬出當天的幕後側拍，性感的打扮立即吸引超過1.4萬人按讚，紛紛留言「姊姊果然是選美比賽出來的」、「腿真的好長」、「喜歡這身穿搭」、「怎麼看都美美的」引起網友熱烈討論。