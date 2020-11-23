南韓大勢女團BLACKPINK成員Jisoo，日前宣布接下電視劇《雪滴花》的女主角，正式跨界戲劇圈令粉絲們相當期待她在劇中的表現。近日她還受邀登上時尚雜誌《Harper's bazaar》的12月號封面，多變的造型讓人眼睛為之一亮。

Jisoo擁有甜美外表與清新的氣質，加上獨特的個人魅力及磁性嗓音，使她從女團BLACKPINK出道後便大受粉絲的愛戴。而近日成為《Harper's bazaar》12月號封面人物的她，在公開的照片中以俏皮的辮子造型，搭配各種個性服飾為觀眾詮釋新一季的精品包款穿搭，衝突又百變的風格除了挑戰Jisoo是否能成功駕馭，也挑戰讀者的視覺感官。

而其中一套刺繡洋裝也特別受到注意，袖口及下半身網紗的設計使腿部線條若隱若現，配上Jisoo冷豔的表情立即電暈一票粉絲。

此外，Jisoo這兩日也在個人IG上曬出舞台造型幕後側拍，只見她穿著黑色短裙洋裝搭配尖頭長靴，裙擺高衩的設計使視覺延伸至腿根，一雙纖細的美腿看起來更加修長，吸引超過448萬名網友按讚，並直呼「Jisoo的腿實在太美了」。