47歲大陸女星李冰冰以甜美笑容和纖細身材聞名，不僅擁有逆齡美貌，更與章子怡、趙薇、周迅、徐靜蕾和范冰冰合稱「四旦雙冰」。近日，李冰冰身穿一套清新色調的露肩禮服亮相公開活動，以驚人的骨感曲線瞬間成為眾人關注的焦點。

李冰冰在參加神首3週年旅遊年會時，她以招牌的飄逸直髮造型搭配一套 Maticevski 單肩禮服裙登場，在選色上以俏皮的檸檬黃色襯托清新減齡感，合身剪裁盡顯她優美骨感的身材，又以白皙的直角肩最吸睛。

李冰冰以招牌的飄逸直髮造型搭配性感單肩禮服裙出席活動。（圖／摘自微博@李冰冰工作室）

這次李冰冰跳脫基本色，以低調卻不失特色的檸檬黃色襯托個人氣質，更凸顯皮膚的白皙透亮，而禮服更在領口處設計了褶皺波浪，裙擺則是不規則的立體大花邊，修身效果滿分。

李冰冰以招牌的飄逸直髮造型搭配性感單肩禮服裙出席活動。（圖／摘自微博@李冰冰工作室）

縱使目前李冰冰已經邁入47歲，迷人風采依舊，舉手投足都散發仙氣飄飄的女神氣息，性感模樣讓粉絲們看了直呼：「老大太絕了」、「好漂亮的大姐姐」、「冰冰姐最美」、「你就是美的代名詞」等。