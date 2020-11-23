31歲的南韓女星金栽經(김재경)，近幾年將事業重心轉往戲劇圈發展後表現亮眼，還曾在演技大賞中獲得大獎演技備受肯定。今年8月接下運動品牌FILA代言的她，這兩日在網路上公開新一季的內衣型錄形象照，健美的好身材立即吸引網友的目光。

由女團Rainbow出身的金栽經，擁有甜美臉蛋、清新氣質與日本女星綾瀨遙神似，因此有了「韓國綾瀨遙」的封號。2016年離開團體後，金栽經開始獨立發展，陸續接拍《高貴的你》、《我們遇見的奇蹟》、《火星生活》、《壞爸爸》、《初次見面我愛你》等電視劇，今年也將首次登上大螢幕推出電影《簡易車站》與男星金桐俊同台飆戲，令粉絲們相當期待。

而在釋出的一系列形象照中，金栽經換上多套內衣及運動上衣，大秀苦練許久的川字腹肌曲線與性感的翹臀，與過去清純的形象大相逕庭，令網友忍不住暴動，紛紛大讚「金栽經越來越美了」、「性感又美麗的漂亮姊姊」、「這身材真的很可以」。

金栽經除了能唱、能跳、又會演戲外，從小就十分喜愛手工藝創作的她也在不久前開設了「栽經工房」的網站，成為多角化經營的女明星。