28歲香港女星鄺潔楹（Judy Kwong）以鄰家女孩般的甜美外貌走紅，先前以外景旅遊節目《3日2夜》引發關注，雖然是身高155公分的小隻馬，卻有著32B性感美胸，頗受男性粉絲喜愛。近日，她發出一系列禮服寫真，以養眼深V畫面讓人看了全被美暈。

鄺潔楹個人IG上曬出多組禮服寫真側拍，只見她身穿性感的閃亮平口禮服，以正面向下挖出V字的設計當小巧思，讓事業線巧妙呈現人字溝，整套禮服以細閃亮片點綴，在肩膀兩側更加上薄紗短袖，增添整體的穿搭層次。

除了正面辣到噴火，一轉身更能看到鄺潔楹白皙的美背，堪稱最強背殺，而除了秀美照，她也在貼文中寫下：「男朋友視覺。」讓粉絲們看了紛紛狂讚：「小美人公主」、「美到尖叫」、「仙氣」、「哇好有feel」等。

鄺潔楹過去畢業於美國西雅圖大學，身材嬌小玲瓏的她被星探發掘從平面模特兒出道，隨後進入戲劇圈，她在喜劇《愛·回家之開心速遞》中演活拜金女「江百慧」而人氣急升，生動演技深受大票粉絲喜愛。