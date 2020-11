被封為「KPOP女王」的29歲南韓女星CL(李彩麟/이채린),近日受邀登上時尚雜誌新加坡版《 VOGUE》封面,她不僅將拍攝場景移至從小生長的奶奶家,造型更是性感火辣,成功在網路上引發討論。

由女團2NE1出身的CL,自去年底與YG娛樂合約到期後她便不再續約,沒多久就自行發行企劃專輯《In the Name of Love》大受粉絲好評,並在今年10月29日推出兩首新單曲《HWA》和《5STAR》,人氣不斷攀升。而原訂於11月30日推出新專輯《ALPHA》的她,因創作過程一直出現新點子,因此決定延後推出,令粉絲期待不已。

另外,她也趁著工作空檔接下時尚雜誌的拍攝邀約,帶著大家一起回味她從小生活的地方,也就是照顧她長大的奶奶家。多年來穿著風格一向前衛、鮮明的她也不忘在照片中展現自己的態度,只見她先是穿著一件白色無袖雪紡上衣外搭藍色馬甲造型短裙及綁帶長靴,誇張的設計反而看起來更加修身、有氣勢。

下ㄧ套則是換上黑色超透視上衣搭配彩色百褶裙及網狀透視洋裝,辣秀黑BRA及凹凸有致的身材曲線,與復古的家居擺飾形成強烈對比。

CL在雜誌照公開沒多久也在個人IG上PO出自拍,身穿黑色低胸上衣的她再次展現豐滿上圍,令粉絲們看了直呼「太性感了」。