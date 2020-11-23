年4月，電商女王周品均整合五大電商品牌Wstyle、UNT、BeautyMaker、BeautyEasy、86小 舖，合併為唯品風尚集團，並擔任CEO，宣布將要打造充滿自信與風格的新一代女性品牌集團。11月，全新的集團辦公室發表！現代感十足的時尚工業風，讓人彷彿走進了安海瑟薇主演的「高年級 實習生」、「穿著Prada的惡魔」的電影場景裡！

位於內湖，佔地500多坪的唯品風尚集團總部，配有大片落地窗環繞的高樓層視野辦公室，以俐落的黑、白、金色調，貫穿整個全開放式的空間，一進門就有高級感十足的大理石咖啡吧台，隨著夜幕的降臨，甚至能搖身變成時尚小酒館。

除了時尚吧台，辦公室裡還有韓系咖啡廳的戶外椅凳、峇里島度假風格的藤編椅搭配雞蛋花，或各個特色慵懶沙發區，員工甚至會在裡面騎著滑板車穿梭各部門，隨著CEO周品均與集團員工的臉書、Instagram打卡曝光少數幾張照片，就已被網友封為「全台最美辦公室」！

才剛曝光就被封為全台最美辦公室。(圖/品牌提供)

「上班好想來杯拿鐵，要是有人幫我按摩就好了！」這個願望，在唯品風尚集團幾乎只是品牌員工們的工作日常！因為這裡竟然有專屬的咖啡師，全天候供應手沖咖啡，甚至還有拉花，讓員工再也不用嚮往跑到咖啡廳辦公。

集團甚至還打造了給員工的個人SPA按摩室，由芳療按摩師提供免費的按摩舒壓。如此時髦又貼心的工作環境與氛圍，使得近期唯品風尚集團的新職缺，一開出後便有破千人投遞，低於0.1%的 錄取率，簡直比高科技產業或知名外商更加炙手可熱，一躍成為年輕世代最嚮往的的夢幻公司！

全天候提供免費咖啡，還有員工專屬按摩室。(圖/品牌提供)

除了時尚感十足的辦公室，擔任集團CEO的周品均，也經常在臉書粉絲頁與Instagram上發表職場文章、女性態度文章，充滿自信的直接筆觸與獨特思維，引起年輕女性共鳴：「這樣的霸氣女老闆，我可以！」更有人說，這樣的時尚場景與霸氣女總裁組合，彷彿韓劇「愛的迫降」女主角，簡直是台版尹世理！

周品均表示：「我們是一個追求美感與生活態度的女性集團，旗下無論是服裝、美妝、保養、指彩，都是可以讓女性變美的品牌，於是我們用這樣的空間來表現品牌精神與美感。我們更是一個全新的新世代集團，希望大家把生活過得有趣不無聊！我們鼓勵員工上班時間坐在吧台邊喝咖啡邊工作、開會時我們最喜歡邊吃零食邊討論、希望你穿最能表達個人風格的穿著來上班，希望你既獨立思考又有態度！不要被傳統所侷限，這就是我們的企業文化。」