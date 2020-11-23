南韓女團少女時代成員俞利(Yuri)，在今年6月開設網路節目「Yuri的餐桌」的餐桌後人氣再度攀升，她也即將與少女時代其他成員一同推出2021年曆，因此登上時尚雜誌《ELLE》的12月號封面為年曆做宣傳。

一向給人清純形象的俞利，在釋出的照片中難得小露性感，除了穿上白色高領上衣搭配綁帶皮褲展現帥氣又俐落的女強人造型外，其中一件紅色蓬袖禮服更是以高衩的設計使白皙腿根若隱若現，加上誇張的公主袖套及今年十分流行的超大迴紋針做配件，讓整體造型看起來更加修身。

最後一套俞利穿著U領連身流蘇短裙，搭配高筒靴坐在地上並看向遠方的照片，也同樣相當吸睛。她在個人IG上曬出這一系列的照片，吸引粉絲紛紛留言大讚「你是我看過最美的女人」、「俞利怎麼越來越美了」、「太喜歡這組美照了」。

而近日忙於經營YouTube節目的她，在節目中除了找來少女時代裡的好姊妹秀英、Tiffany等人來助陣，還找來不少大咖好友來參與節目錄製，使俞利成功在美食界闖出名號。