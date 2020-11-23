南韓6人女子團體GFRIEND，近日正忙著為本月9日推出的第3張韓語正規專輯《回：Walpurgis Night》積極做宣傳，除了登上各大音樂節目錄影外，也受邀登上時尚雜誌「BAZAAR Korea」的封面。其中，成員Yerin (예린)所穿的貼身鏤空上衣最是吸睛。

在網路上釋出的照片中，GFRIEND成員Sowon、Eunha、Yuju、SinB及Umji等人分別穿上西裝外套搭配襯衫及黑色平口小洋裝，成功演繹帥氣的女強人裝扮並釋放溫柔女人味。

而一向給人清純、甜美形象的24歲成員Yerin，竟難得小露性感深溝展現好身材，只見她穿著胸口挖空的綠色修身上衣，手上拿著水杯，僅用頭髮微微的遮住性感弧線，令粉絲們看了大噴鼻血。

另外，Yerin在近日的專輯記者會上，也因為臉蛋及身材些微發福，被網友挖出2015年剛出道時baby fat的模樣，不僅鼻梁沒有現在高挺，五官及下巴也沒有現在精緻，被不少網友懷疑是否「進場維修」，而粉絲則是跳出來為偶像護航表示「她只是化妝風格改變了」意外引起兩方論戰。