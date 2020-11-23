第57屆金馬獎以電影《幻愛》入圍「最佳音效」的杜篤之、以電影《同學麥娜斯》入圍「最佳導演」的黃信堯，與以電影《粽邪2》入圍「最佳造型設計」的Howard Wai（魏依騰），三位重量級嘉賓與眾佼佼者角逐象徵華人電影圈最高榮譽的獎項，他們的典禮戰袍全都來自台灣紳裝領導品牌Carnival嘉裕！

音效大師杜篤之則以2020「混紡西服系列」現身紅毯，兼具羊毛材質的柔順手感及正統紳裝的硬挺度，透氣輕量、抗摩擦、易恢復的特性，大幅提升了活動時的便利度，為大師量身訂製帥氣身影。

音效大師杜篤之(左一)出席第57屆金馬獎頒獎典禮，穿著Carnival嘉裕2020「混紡西服」秋冬系列。（圖／品牌提供）

以《大佛普拉斯》拿下最佳新導演的黃信堯，今年以《同學麥娜斯》二度強勢問鼎第57屆金馬獎，此次典禮黃信堯導演身著2020「輕量系列」，採用科技紡織技術與天然材質混紡，結合客製化輕薄襯料與墊肩，不僅減輕穿著多餘的負擔，卻仍維持俐落剪裁的身型結構，達到追求穿著無體感、輕量透氣的效果；而內斂沉穩、帶有光澤感的面料更襯托出黃信堯的高雅氣質。

導演黃信堯(前排左二)出席第57屆金馬獎頒獎典禮，穿著Carnival嘉裕2020「輕量西服」系列。（圖／品牌提供）

本次以《粽邪2》入圍最佳造型設計的Howard Wai，透過Carnival嘉裕旗下產品支線CARNIVAL GENERATION 2020「極致延展」系列，展演出專業與時尚兼具的個人魅力，該系列採用延展度極佳的四面彈性布料打造，胸襯及墊肩材質更為輕薄，打破傳統紳裝等於行動不變的印象！恐怖片廠裡，造型師是十分專業且難以取代的職業，不論是加害者、被害者或者是恐怖異形，都需經過用材挑選及敏銳觀察，花費數個鐘頭才能為每個角色「量身訂製」出最符合劇本中所設定好的樣貌。