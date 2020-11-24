38歲台灣女星曾莞婷以天使臉蛋與168cm好身材走紅，從台劇女神一路晉升時尚咖，深受大票男女粉絲喜愛，近日她受邀出席時尚活動，火辣穿上斜肩裙展現誘人的直角肩。

親民的曾莞婷時不時就會透過IG曬出工作照與粉絲互動，近日，她受邀出席華裔設計師 Daniel Wong 的大秀活動，就以一身斜肩挖空裙現身，以狂野的粉色印花穿出時尚感，大膽跳脫單色系的無聊穿法，同時拼接嫩紫色的紗裙，展現迪士尼公主風。

曾莞婷這次雖然沒露腿，也照樣透過高衣Q穿出逆天身材，她也不忘在貼文中寫下：「朋友說我是壞皇后，怎麼我不是白雪公主嗎？只好拿最甜美的一張照片當封面來對付你們！」以俏皮發言逗樂大票粉絲，引來熱烈回應：「明明就是漂亮小公主」、「你可以做我的公主」、「白雪壞皇后也不錯的選擇， 女神你說是不是？」、「莞婷女神是最美的」等。

過去曾莞婷在本土劇《世間情》中演活「惡女」郭佳佳一角走紅，精湛演技受封「台劇女神」，雖然形象火辣，私下的她卻靠著活潑個性圈粉無數，目前在IG上已吸引超過94萬人追隨，一舉一動都是焦點。