有「電競女神」之稱的知名女星解婕翎，因多年前主持電玩節目以活潑俏皮風格打開知名度，加上稚氣的童顏與凹凸有致的火辣身材，讓她獲得大批粉絲的喜愛。而近日宣布即將推出2021桌曆的她，陸續在個人社群平台上公開火辣側拍，性感的女僕造型令粉絲看得臉紅心跳。

解婕翎自從8日於IG上宣布發售3000本限量版桌曆並附上「內衣福利照」後，便成功吸引網友的注意，還一連多天曬出多張側拍。只見她先是穿上白色成套內衣，打扮成俏皮女僕模樣，火辣指數爆表，吸引超過2萬人按讚。

這2日她再PO出另一套白色女僕造型的側拍照，領口荷葉邊的設計使她原本豐滿的上圍看起來更加飽滿又顯瘦，而超短的裙襬則是在坐下時露出白皙翹臀，再度引起粉絲們暴動，紛紛留言「鼻血要噴出來了」、「這個誘惑晚上回家等我」、「婕翎肌膚依然看起來很細嫩」、「裡面好像沒穿」。

而解婕翎曾在今年初透露打算「封胸」不再拍任何寫真集，令大批男粉絲心碎了一地，沒想到這次竟無預警的推出寫真桌曆，並大曬限制級曲線，讓網友們直呼「超有誠意」成功引發話題。