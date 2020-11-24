有「童顏芭比」之稱的南韓39歲知名女演員韓藝瑟，出道多年保養得宜，靠著飲食控制及運動來維持火辣的身材與透亮的膚質，加上自然又精湛的演技，使她人氣始終居高不下。而日前登上時尚雜誌的她，這兩日再度公開其他照片，前衛又性感的造型，引起粉絲們熱議。

韓藝瑟擁有亮麗外表與高䠷的身型，由選美比賽「Super Model」脫穎而出後進入演藝圈，陸續演出《九尾狐外傳》、《幻想情侶》、《老千》、《美女的誕生》等電視劇，並以自然不做作的美式作派吸引大批海內外粉絲的喜愛。

過去經常透過IG分享自己的穿搭哲學與絕佳衣品的韓藝瑟，現在除了是各大精品品牌指定合作的女星之一外，也時常受邀成為時尚雜誌封面人物。在先前公開的雜誌側拍影片中，韓藝瑟以俏皮又甜美的笑容散發致命女人味。

昨日(23日)所釋出的完成版照片中，不僅出現先前公開過的深U連身褲及側面開衩至腿根的火辣造型，還有一件寶藍色雪紡長裙，深V至胸下的荷葉邊領口設計，使得雪白半球若隱若現，也顯得肌膚更加雪白透亮，讓粉絲們看完忍不住留言「姊姊太帥了」、「美到會殺死人」、「這幾張照片都直擊我的心」。