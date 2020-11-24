美國23歲話題名媛凱莉珍娜(Kylie Jenner)，與金卡戴珊(Kim Kardashian)等姊姊們一同出演真人秀節目《與其卡戴珊姊妹同行》而打開知名度，加上她私底下的穿著風格總是性感、大膽，在IG上狂吸2億名粉絲追蹤。日前，她又在社群平台上曬出火辣穿搭，令粉絲們看得臉紅心跳。

凱莉珍娜自從在《與其卡戴珊姊妹同行》與《凱莉私生活》實境節目爆紅後，便與超模姊姊坎達兒·珍娜(Kendall Jenner)一同推出彩妝品牌「KENDALL + KYLIE」，隨後再成立個人品牌「Kylie Cosmetics」，皆創下驚人銷售，使她年僅20歲便擠進億萬富翁排行榜的行列。

而一向敢穿、敢秀的凱莉珍娜，近日在個人IG上曬出疑似工作時的側拍辣照，只見她身穿深V泳裝，胸下鏤空的設計使她凹凸有致的葫蘆身形及包不住的豐滿半球一覽無遺，根本不像一個孩子的媽，令網友忍不住直呼「太辣了」、「身材真好」。

不久前，她也曾在IG上PO出穿著紅色比基尼的泳裝辣照，極致又火辣的身材同樣引起粉絲們暴動，吸引超過1000萬名網友按讚。