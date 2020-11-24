隨著2020即將結束，不少大咖明星紛紛推出2021年的桌曆及年曆吸引大批粉絲收藏。而被封為「國民妹妹」的南韓女星IU(李知恩)也不遑多讓，昨日(23號)便在個人社群平台上率先公佈年曆美照，白皙透亮的肌膚再次電暈一票粉絲。

IU擁有甜美外表與清新氣質，加上溫暖又嘹亮的歌聲及率真自然的個性，讓她自15歲出道後一連推出《Growing Up》、《Last Fantasy》、《Palette》、《Love poem》等多張暢銷單曲，成為最暢銷的SOLO歌手之一；加上事業版圖橫跨主持、戲劇，讓她人氣始終屹立不搖，去年更以韓劇《德魯納酒店》中的「滿月社長」一角再度圈入大票粉絲，魅力橫掃全亞洲。

而今年再度進入「最受歡迎韓星」榜單中的IU，也不忘在年底趁勢推出2021寫真年曆「2021 SEASON GREETING」，並在IG上公開首張形象照。只見她穿著粉膚色深V多層次網紗禮服，優雅的倒臥在粉色沙發上，透過燈光一照白皙的肌膚瞬間發亮，散發女神般的致命氣息。

IU在前幾日也曾公開她穿著白色低胸晚禮服，在燈光效果十足的暗室中演唱的畫面及影片，美到冒泡的造型同樣吸引超過300萬人按讚。