台灣女星吳怡霈（Patty Wu）以亮麗外型從體育主播晉升藝人，加上流利口才，成為廣告代言及主持工作接連不斷的人氣女神。近日，她在社群平台上傳一系列火辣禮服照，以性感造型融化粉絲們的心。

吳怡霈雖然只有158cm的嬌小身高，卻擁有絕佳身材比例，這次她在一系列美照中大秀美腿，並寫下：「不管是不是午夜12點，我都沒有要脫下高跟鞋。」只見她換上一套深藍色禮服，以正面的V領口小露事業線，在拍照時更使出小心機，側邊坐讓雙腳交疊，一次露出整雙絕美神腿。

為了搭配上半身的深色禮服，吳怡霈搭配 STEVE MADDEN 裸色系高跟鞋，淺口的版型搭配細碎亮片很能修飾腳型，巧妙地和纖瘦長腿更融合，直接化身真人版灰姑娘。吳怡霈姣好的比例讓粉絲們看了全被電暈，不禁狂讚：「太美了吧」、「不是灰姑娘，是灰常美麗的姑娘！」、「遇見對的人再脫掉」、「怎麼這麼美」等。

吳怡霈近年從主播成功轉型藝人，去年更拿下華劇《天之蕉子》女一角色，後續也挑戰演出舞台劇《我們與惡的距離》，近期更拿下最新主持的節目《能戰！全民新視界》，未來發展備受關注。