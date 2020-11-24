被封為「最強美乳人妻」的38歲日本寫真女星熊田曜子，儘管已結婚並陸續生下三個寶貝，身材依舊火辣性感，在網路上吸引超過28萬名粉絲追蹤。而近日再推出寫真DVD的她，於個人社群平台上曬出多張工作側拍及短片，火辣穿著令網友直呼「受不了」。

熊田曜子在推出的寫真DVD「sexual soulmate」側拍照及影片中，先是曬出穿著網狀內衣搭配牛仔褲的照片，大方秀出苦練許久的川字腹肌及豐滿上圍，讓粉絲大噴鼻血。

這兩日熊田曜子再度曬出側拍影片，只見她穿著黑色透視襯衫，胸口大開使內搭紅色內衣褲若隱若現十分性感，不科學的好身材也讓人驚呼她竟然是三個孩子的辣媽。

而熊田曜子自2002年以寫真女星出道後，便憑著美艷的外貌及36G的傲人上圍橫掃寫真界，陸續推出多本寫真集都創下不錯的銷售紀錄。後來她成功轉戰綜藝圈，並在各大綜藝節目中擔任嘉賓及固定班底，還開始經營YouTube分享生活中的大小事，成為人氣超高的全方位女明星。