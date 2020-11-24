本土劇女星璟宣（本名廖璟瑄）以甜美臉蛋配上168cm身高走紅，外貌吸睛的她就連身材都一級棒，憑藉一雙逆天美腿就深受大票男性粉絲喜愛。近日，她和同為演員的《戲說台灣》女星蔡宜君出遊，更在IG上曬出合照展現好交情。

照片中，璟宣親密同框蔡宜君，更找來一票姐妹一起慶生，兩人發揮默契一致穿上熱褲搭配踝靴，大秀白皙的長腿，7頭身的逆天長度讓人全看傻，除了曬美照，璟宣也在貼文寫下：「戲說一姐最美的妖精呱呱生日快樂！希望妳平安健康、賺錢飽飽，姐妹閨蜜感情長長久久。」

璟宣除了天使臉蛋和長腿，更擁有32E魔鬼身材，雖然平時走氣質路線，先前她卻為了內衣活動大解放，單穿內衣就出場走秀，一度引發熱議，保養得宜的她絲毫看不出來已經是一位34歲的辣媽。

璟宣早期從模特兒出身，後續才轉型藝人加入戲劇圈，因在八點檔《世間情》飾演「謝白雪」而打開知名度，先前更在夯劇《炮仔聲》中飾演「李寶娜」一角，以自然演技圈粉無數，目前在IG上已經吸引超過7.9萬位追蹤者喜愛。