面對近期的濕冷雨季，義大利品牌 FENDI 推出與 K-Way® 合作開發令人驚喜的限時聯名系列！來自羅馬的 FENDI，品牌中自帶奢華高光，又每每有著出人意料的美學觀點，與 K-Way® 品牌雋永的防水機能性相互結合，為多款男女時裝注入了酷炫的都會氣息。

FENDI 招牌的FF 主題圖案在本次的聯名系列中搶盡風頭，以同色系搭配的方式印在K-Way® 極具傳奇色彩的雙面穿著尼龍風衣上，這件風衣可以折疊收納在口袋裡，也能收納成小包便於攜帶。

這款 FF 主題圖案印花外套的表面為霧黑色，另一面搭配純色表面，女款為黑色及金色，男款為深藍色，童裝款為黑色和粉紅色。男女童款皆有常規款式，女款外套另有短版飛行夾克的剪裁，更增添了一股前衛感。

面對近期的濕冷雨季，義大利品牌 FENDI 推出與 K-Way® 合作開發令人驚喜的限時聯名系列。（圖／品牌提供）

FENDI 與K-Way® 還專為男女款外套設計專屬款式，將尼龍布料結合上有FF 主題圖案的棕色水貂毛皮草，還有疊加在夾克及外套下圍兜般的配飾，散發出額外的精緻感及達到真正的奢華感。