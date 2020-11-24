斷、捨、離的理念於近年十分風行，大家越來越崇尚簡單的生活方式，肌膚保養其實也一樣，往往需要的比想要的少很多，因此最近成分單純、保養步驟簡單的保養品漸漸受到大家歡迎，簡易步驟就能提供肌膚所需的養分，讓保養回歸單純！

來自韓國綠色中性肌膚保養品牌「réduire瑞朵」於2017年創立，致力於精準保養、保養流程精簡化，全品牌採用全植萃配方，在韓國一上市即造成熱銷，甚至名列韓國知名女團Oh My Girl孝定的私房愛用好物清單，更於激烈競爭的韓國美妝APP-HWAHAE中締造蟬聯13周美妝冠軍的不敗傳說。現在想買瑞朵不再需要找代購，台灣蝦皮即可輕鬆入手官方直送的好物！

réduire瑞朵名列韓國知名女團Oh My Girl孝定的私房愛用好物清單。（圖／品牌提供）

換季臉紅紅的肌膚狀態總讓許多敏感肌男女傷透腦筋，瑞朵將韓國古老智慧「潤楠樹提取物」注入調理時光系列，「潤楠樹」是古代韓國家家戶戶必備炎症與消化不良的解藥，許多長輩更會將潤楠樹提取物製成糖當成零食，用來解決古時生活不一所產生的疑難雜症。瑞朵透過獨家技術讓潤楠樹、木蘭、白柳樹皮、苦蔘、牡丹根等多重植萃提取物配方完美融合，將「調理時光系列」成為換季肌膚保養最不可或缺的好夥伴！

冬季時而乾燥、時而濕冷的台灣氣候，往往讓平日妥善保養的肌膚鬧了脾氣，也因此產生泛紅、出油、甚至是肌膚紋理不均的現象；瑞朵於保養品中注入有「果中之王」別稱的諾麗果精萃與松油醇等配方，透過「諾麗果」其富含超過150種以上營養成分與維生素的特性，有效調理肌膚紋理，更能紓緩肌膚因換季而鬧脾氣的狀態。

舒緩平衡淨膚化妝水添加果中之王諾麗果萃取和松油醇，有效舒緩調理肌膚，打造粉透光澤肌膚。（圖／品牌提供）

瑞朵保養品還有一個令人驚喜的特色，就是可以透過不同的使用方式而產生不同的功效，像是瑞朵「舒緩平衡淨膚化妝水」除了可以滿足平日清潔與補水，也因其使用高濃縮植物萃取的特性，可用來做為濕敷之用；「鎮定平衡精華露」也不只有精華露保養補水的效能，在韓國更有「急救小綠瓶」的外號，可有效於換季時節解決最即刻的保養問題; 「保濕平衡修護霜」不只可於平日當作凝霜使用，更可於夜間厚敷，成為瞬效的晚安凍膜，多種用法讓人享受保養樂趣，同時讓肌膚更穩定、更水嫩。

保濕平衡修護霜除了做為乳霜使用，也可厚敷當做面膜。（圖／品牌提供）

▍活動

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★獎品內容 ｜ 抽出三名粉絲，每人可獲得瑞朵保養正品*1，不挑款隨機寄出

★公佈時間 ｜ 2020/12/3

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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