美國25歲新生代知名超模吉吉·哈蒂德(Gigi Hadid)，今年9月順利產下寶貝女兒後便專心在家中帶小孩，加上新冠肺炎的疫情影響，使她工作暫時停擺。但這兩日她突然在個人社群平台上公開與女兒的合影，全身散發著母愛，立即掀起網友熱烈討論。

吉吉哈蒂德年紀輕輕便以精緻五官、179cm的纖細身材，與同樣是模特兒的妹妹貝拉哈蒂德(Bella Hadid)，一起在時尚界中發光發熱，成為圈內出名的「超模姐妹花」。

但今年初受到新冠肺炎疫情影響，使她與家人及男友一同搬去賓夕凡尼亞州的農場隔離，過著愜意的鄉村生活，沒想到不久後便傳出她懷孕的消息，雖吉吉哈蒂德對於懷孕一事始終相當低調，僅接受雜誌及媒體採訪時才露出孕肚，但粉絲們依然十分關心。

直到近日吉吉哈蒂德才在產後首次更新IG近況，只見她穿著毛帽及針織大衣，內搭寬鬆休閒褲及毛靴，手中抱著剛出生2個月大的女兒，臉上也沒有任何產後臃腫的模樣，配合她專業的拍照姿勢，看起來溫暖又時尚，儼然是位時尚辣媽，令網友看了忍不住大讚「終於等到妳了，依然這麼美」、「漂亮的媽咪」、「感覺女兒超像她」。