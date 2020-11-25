擁有上億身價的美國40歲「話題製造女王」金·卡戴珊(Kim Kardashian)，與姊妹們一同拍攝實境節目《與卡戴珊一家人同行》後便人氣暴漲，除了奢華的私生活成為觀眾矚目的焦點外，葫蘆型的火辣身材與前衛的穿搭風格也經常成為討論話題。近日，她在個人社群平台上曬出超惹火的「居家穿搭」，令粉絲們大噴鼻血。

金卡戴珊憑著真人實境秀節目《與卡戴珊一家人同行》一炮而紅後，便經常在IG上PO出辣照製造話題，即使負面新聞不斷人氣依舊居高不下，而她所經營的服飾及彩妝品牌「SKIMS」、「KKW BEAUTY」，更是以驚人的銷售讓她一舉成為「百億俱樂部」成員，也是全球最有影響力的女性之一。

一向敢穿敢秀的她，近日在個人IG上曬出居家穿搭，只見她身材僅穿著白色的三點式比基尼坐在更衣室中，對著鏡頭露出嫵媚的表情，而經過強光一打她身上的比基尼瞬間發光，一併展現凹凸有致的好身材，吸引超過280萬人按讚。

網友紛紛留言「這身材哪像4個孩子的媽」、「曲線太狂了」、「我又要噴鼻血了」成功引發話題。