南韓25歲新生代女演員韓素希，今年以韓劇《夫妻的世界》的呂多景一角打響名號後人氣瞬間暴漲，代言廣告、廣告不間斷，個人IG也吸引超過250萬人追蹤。近日，她準備為代言的服飾品牌拍攝新一季形象照，並在網路上公開側拍私照，大方秀出白皙雪肌電暈一票粉絲。

近日為戲剪掉了一頭烏黑秀髮的她，不僅看起來神輕氣爽、五官也更加立體精緻。這幾日除了趕拍新戲外，她也不忘為自己所代言的服飾品牌「LANVIN COLLECTION」拍攝新一季形象照。

在公開的照片中，她雖然只曬出一張只有上半身的照片，但驚人的美貌已足夠吸引粉絲的目光，沒想到下ㄧ張側拍照竟藏有彩蛋，只見她畫著精緻的妝容，外套脫衣辦秀出內搭平口小可愛與白皙的鎖骨及天鵝頸曲線，令網友們忍不住暴動，直呼「被電暈了」、「美到太過份」。

韓素希自從在《夫妻的世界》中飾演「最美小三」後人氣瞬間暴漲，不僅在今年7月公佈的「女星廣告代言排行榜」中擠下前輩宋慧喬及全智賢，成為各大品牌爭相合作的女星，近期還接下Netflix所推出的新戲《Undercover》躍升第一女主角，與朴喜洵、安普賢等實力派男星合作，備受粉絲們期待。