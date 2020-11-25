大陸女星Angelababy（楊穎）以甜美混血臉蛋配上姣好身材走紅，靠著精緻的微笑唇及深邃五官晉升女性的整容範本，私下的她更靠著獨到的穿戴品味成為時尚指標，近日，她穿上短裙上節目大秀逆天長腿，讓粉絲們全被美暈。

近日，Angelababy以一身流蘇裙造型上節目，她穿上短版的白襯衫，以中空穿法秀出纖瘦的水蛇腰，再搭配黑色晶鑽鑲嵌波浪邊半裙，最後點綴上淺粉色花卉領帶，展現青春活力，為了搭配一身俏皮造型，她把招牌長髮綁成齊腰的雙馬尾，透過編髮打造少女感，再度以辣媽穿搭驚艷眾人。

Angelababy以一身性感的流蘇裙造型上節目。（圖／摘自微博@热门明星私服）

讓網友看到Angelababy美照後，紛紛留言狂讚：「太美了baby姐」、「時尚感滿滿啊，看著真讓人心動啊」、「她真的是我見過生完孩子之後依然保存青春靚麗的女藝人」、「這個造型好減齡啊，兩個馬尾編髮也是很好看」等。

Angelababy以中空穿法秀出纖瘦的水蛇腰。（圖／摘自微博@热门明星私服）

Angelababy和戲劇男神黃曉明結婚5年，兩人育有一子「小海綿」，高顏值的一家三口時不時發出家庭照總令人超稱羨，先前Angelababy更在新戲《摩天大樓》中表現精湛，以自然動人的哭戲引發話題，就連影后章子怡都發文稱讚。