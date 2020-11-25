南韓知名女歌手太妍，本月18日發行第2張日文迷你專輯《#GirlsSpkOut》後，開啟了忙碌的宣傳行程，除了接下綜藝節目《Amazing Saturday》(놀라운 토요일)，還登上日本知名女性雜誌《anan》的內頁。

太妍由少女時代出道後，便憑著精緻的臉蛋與嘹亮的嗓音征服粉絲的耳朵，2015年以SOLO歌手身份在次出道後，陸續發行《I》、《Why》、《Something New》、《Four Seasons》及《Spark》等多首暢銷單曲，多次登上多國下載排行榜前幾名，粉絲遍及全球人氣爆棚，她的IG粉絲數累積至今已突破1500萬人追蹤。

近日推出新專輯《#GirlsSpkOut》的她，也收到了知名女性雜誌《anan》的邀請，並在網路上釋出多張內頁美照，只見她穿著細肩帶拼接長裙，胸前貝殼型深V的設計使她一側身美胸弧線一覽無遺，加上細緻又透亮的妝容，讓粉絲們看了直呼「我的女神太美了」、「眼神殺死人」、「愛慘這組照片了」。

隨後太妍也在個人IG上公開側拍，強光下飽滿半球更加明顯，令粉絲再度噴鼻血，吸引超過85萬人分享按讚。