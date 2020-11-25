科幻驚悚片《訪客》即將在11月29日在公視頻道上映，男女主角張軒睿和林映唯坦承都是「易驚體質」，看到蟑螂、發生地震，或是走在路上突然有人跳出來，就會被嚇到哇哇叫，因此拍電視電影《訪客》時特別容易入戲，整齣戲驚嚇指數破表，充分融入恐怖的氣氛當中。

張軒睿（左）和林映唯攜手合作公視科幻驚悚電視電影《訪客》，在鏡頭互動默契十足，張軒睿佩戴海瑞溫斯頓Project Z14腕表，林映唯佩戴Ocean黑白雙逆跳鑽表，俊男美女的組合搭檔十分帥氣。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／FENDI）

「我的外表看起來很冷靜，其實內心膽子很小！」張軒睿自嘲說，他雖有183公分的高個兒，但其實很怕蟑螂，在家看到蟑螂會尖叫，又不敢動手打，只好躲得遠遠的，迄今他家的蟑螂都活得很好，大家共居一室，處於「和平共存」的狀態。

林映唯在《訪客》中飾演沉穩、冷靜的科學家，面對靈異事件毫不懼怕，會以科學理性的角度分析，是十足的「理科女」，但其實私底下的她膽子很小，不僅很怕昆蟲，遇到地震時也會放聲尖叫，就連朋友開玩笑突然跳出來嚇她，也會被嚇到腿軟，與戲中天不怕地不怕的女強人不一樣。

張軒睿和林映唯兩人都是首度挑戰燒腦的科幻驚悚片，為宣傳新戲進棚拍攝海瑞溫斯頓（Harry Winston）時尚專題，由於兩人在戲中是關係曖昧的前男女朋友，因此在鏡頭前的互動十分自然，還有些欲拒還迎的味道，兩人都以一身帥氣的黑色皮衣勁裝搭配海瑞溫斯頓才剛來台的頂級腕表，張軒睿佩戴的是Project Z14腕表，林映唯則佩戴Ocean系列黑白雙逆跳鑽表，再搭配Winston Charms鍊墜項鍊、鑽石戒指等，更添時尚品味。

海瑞溫斯頓Project Z14腕表，約90萬元。（Harry Winston提供）

海瑞溫斯頓Ocean系列黑白雙逆跳功能36mm鑽表，約200萬元。（Harry Winston提供）

海瑞溫斯頓Winston Charms系列HW Logo鑽石鍊墜，約20萬元。（Harry Winston提供）

海瑞溫斯頓Crossover藍寶石鑽石戒指，約64萬元。（Harry Winston提供）