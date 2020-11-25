南韓28歲知名女星泫雅，雖目前因病暫停所有公開行程，但她依然不忘透過個人社群平台與粉絲們分享私人穿搭。在近日公開的照片中，衝突又大膽的搭配秀出火辣身材，也成功吸引粉絲的目光。

一向敢穿敢秀、穿搭十分有自己風格的泫雅，在公開的一系列穿搭照中，她穿著一件藍底白點的蓬袖長裙搭配白色平底長靴及水鑽項鍊，看起來既高雅又性感，但超低胸領口的設計以及由下往上拍的「邪惡視角」，使她只要一彎腰，飽滿的美胸弧形立刻乍現。

另外，最後一張坐在地上的照片中，泫雅也疑似動作太大，讓她一轉頭立刻掉出深V事業線及性感鎖骨差點走光，粉絲們看得大噴鼻血直呼「太性感了」、「果然還是小野馬」。

泫雅2011年從女團4Minute單飛後人氣直衝天際，後來雖因認愛男星金曉鐘（Dawn）使形象跌入谷底，但她依然靠著精湛的舞技與自然不做作的個性受到大批粉絲的支持。如今因罹患憂鬱症、恐慌症及「迷走神經性昏厥」等病情，被迫暫停工作在家中積極治療，人氣仍然居高不下。