34歲大陸女星楊冪以童星身分出道，不僅擁有亮麗外表，更靠著一雙纖細美腿聞名，縱使當了媽依舊是演藝圈內公認的腿精女神，近日，楊冪工作室公佈一組美腿寫真，她身著糖果色彩虹毛衣大秀極緻美腿。

近日，楊冪身穿英國時尚設計師 Stella McCartney 設計的彩虹刺繡毛衣，搭配亮色系短裙，乍看之下就像把長版毛衣直接當裙裝穿，以下身失蹤穿法大秀白皙透亮的神腿，雖然是簡單的混搭技巧，在活動現場看起來十分有活力又亮眼。

楊冪選穿一雙藍色的綁帶高跟鞋拍寫真。（圖／摘自微博@嘉行杨幂工作室）

為了平衡上半身繽紛的色彩搭配，楊冪選穿一雙藍色的綁帶高跟鞋拍寫真，在全身搭配上得到互相呼應的效果，但在活動現場上，她則換上秋冬火紅的黑色長靴營造帥氣感，讓腿看起來更直更瘦，修飾度超高。

楊冪身穿英國時尚設計師 Stella McCartney 設計的彩虹刺繡毛衣，搭配亮色系短裙出席活動。（圖／摘自微博@嘉行杨幂工作室）

品味極佳的楊冪是不少女性粉絲的時尚指標，每每出現在她身上的單品都能瞬間搶購一空，網友看到她的美照後，紛紛留言回應：「冬日里的一抹彩色」、「新的一天從欣賞楊冪美圖開始」、「帶貨女王又來放火了」、「生圖也驚艷」、「好看啊，蝴蝶耳飾也好看」等。