近期在社交平台上，女神曾之喬及許路兒最愛的包就是這顆！Prada Cleo系列包款於 Prada 2021 春夏「Multiple Views」時裝展首度亮相，亦於 2021 春夏女裝系列中登場，以簡約俐落、圓潤曲線的外觀設計走紅，堪稱是當代女神人手一咖的御用包。

Prada Cleo手提肩背包選用質感細膩的小牛皮及輕盈的 Spazzolato 拋光面小牛皮製成，並搭配Prada 三角形琺瑯標誌，別具紋理質感與視覺效果，充滿現代主義色彩的出眾外型，突顯Prada自1913年品牌創立所流傳的精湛皮件工藝。

全系列共有翻蓋式及開口式包款可供選擇，包款顏色除了永恒經典的黑色與白色之外，還特別推出銀色及 Prada 經典湖水綠色。包款輪廓充滿女性氣息，糅合堅固的結構和細膩純粹的線條，完美演繹女性與生俱來的內斂優雅魅力。

特殊的側面弧形結構與圓潤底部形成對比，包款曲線更貼近人體，使之更為實用。靈感源自 Prada 經典設計風格與傳統工藝，結合古典與未來主義的合奏曲。回顧過往的回憶，矛盾地不斷投射於未來的展望之中，熟悉的本質成為創新的載體。呼應 Prada 以過去構築未來的手法，以歷史催化創新，象徵Prada 永不停歇的工藝追求及創新能力。