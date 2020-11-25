香緹卡水潤頰彩凍CHEEKGELEE HAPPY，1550元。（香緹卡提供）

香緹卡 飛行寶石限量4色眼彩盤 ＃熱帶暖，2800元。（香緹卡提供）

香緹卡飛行寶石限量4色眼彩盤 ＃月光寒，2800元。（香緹卡提供）

香緹卡HD高畫質修片蜜粉餅12g，3000元。（香緹卡提供）

香緹卡未來感美肌底妝系列，未來肌膚粉底3100元。（香緹卡提供）

美劇《后翼棄兵》距離上線1個月後有超過6200萬家戶觀賞數，為Netflix平台有史以來獲得最多觀賞數的戲劇類迷你影集，話題討論持續延燒，女星安雅泰勒喬伊也因演出爆紅，靈活的大眼妝容也受到注目。

安雅泰勒喬伊除了演出《后翼棄兵》，她還演出《分裂》、《女巫》、《艾瑪Emma》，她的御用彩妝師Georgie Eisdell也在社群分享她在劇中使用到的彩妝，讓所有劇迷可以跟著安雅泰勒喬伊打造妝感。

安雅泰勒喬在劇中飾演天才棋手，因此在妝容上透過強化線條的方式，去表現角色剛毅的個性，包括鮮明的眼影跟腮紅，明顯的脣線還有俐落的鼻影去強化輪廓。

有別於劇中俐落的線條，在紅毯或是日常妝容上，她的御用彩妝師Georgie Eisdell認為，安雅有雙會說話的大眼，只要透過柔和煙燻的眼妝方式，使用飛行寶石四色眼彩盤刷在整個眼窩，讓眼妝更添一份柔美，底妝則選擇HD高畫質修片蜜粉餅，搭配水潤頰彩凍，讓水潤的肌膚質感與粉嫩脣妝，自然襯托五官。