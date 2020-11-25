36歲女星許瑋甯以混血臉蛋配上167cm纖瘦身材走紅，從模特兒身分出道後轉戰戲劇圈，在2014年憑電影《相愛的七種設計》提名第51屆金馬獎「最佳新演員獎」，靠著實力打破花瓶印象，近期她換上一身學院風穿搭秀美腿，美照一曝光立刻引發討論。

在寫真中，許瑋甯為了宣傳自己推出的環保化妝包，特別以英倫風的學院風穿搭現身，她選穿經典的白襯衫，外搭秀上英文字母的黑色毛衣，以寬鬆版型打造帥氣男友風，不過下半身只單穿激短熱褲，大方秀出一雙白皙光滑的美腿，直逼腿根辣度驚人，零贅肉的腿縫可說是羨煞大票少女。

粉絲們看了許瑋甯辣照後無一不被電暈，紛紛留言狂讚：「人跟包都很美」、「美女瑋甯」、「正炸了」、「好適合冬天的顏色」、「女神超美的」、「美爆」，更有網友搞笑喊話：「我老婆請撤照」等。

身為自我要求超高的女藝人，許瑋甯平時就養成每餐都吃6分飽的習慣來維持身材，而固定運動習慣也是不可或缺的條件，她曾表示自己熱愛透過瑜伽與皮拉提斯來雕塑身材，加上定期重訓增加肌肉量，她也提醒運動後別忘記按摩拉筋，持之以恆才是維持纖瘦的撇步。