23歲大陸女星張雪迎以清新五官及脫俗氣質走紅，童星出道的她曾被中國電影頻道評為大陸新生代4大演技派花旦之一，與關曉彤、張子楓及文淇齊名，無論扮起古裝還是時裝都深受大票粉絲喜愛。近日，她在個人微博上釋出一組日常寫真，每一套穿搭都十分養眼。
張雪迎寫下：「愉快的假期。」並附上一系列休閒穿搭照，她先是換上白襯衫，巧妙讓襯衫只扣一顆扣子，正面大開透出墨綠色內搭，營造隨性感，另一套則是紅色毛衣小外套配上背心的組合，散發專屬少女的青春活力。
張雪迎每一套造型都很日常，卻又不失少女的精緻感，很適合年輕女生當作穿搭範本。粉絲們看了也狂讚：「快樂小迎帶著她的九宮格來啦」、「真的是女神」、「張迎迎你終於來了」、「太性感了想一起游泳」、「這樣的美貌是真實存在的嗎？」、「迎妹子美炸」等。
張雪迎過去曾在古裝宮廷劇《美人心計》中飾演「館陶公主」一角，以靈氣十足的形象深植人心，後續也在與陳妍希、陳曉主演的2014年版《神鵰俠侶》中飾演愛慕楊過的「郭襄」一角，今年則在《白髮皇妃》擔綱女一，詮釋西啟公主容樂，演技大躍進令人驚豔。
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