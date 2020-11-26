有「國民妹妹」之稱的南韓21歲知名女星金裕貞(김유정)，近日接下新戲《紅天機》預計在明年正式上檔，令粉絲們相當期待。而她所屬的經紀公司Awesome Entertainment也在新的一年開始之前，為她拍攝了新的簡歷照，無論是美貌還是身材都讓網友看了直呼「她真的長大了」。

由童星出身的金裕貞，4歲便進入演藝圈拍攝廣告及電視劇，並在《擁抱太陽的月亮》、《雲畫的月光》、《便利店之星》等劇中以自然又精湛的演技成功打開知名度，還在各大演技大賞中多次獲得「女子人氣獎」，讓她人氣噴發躍升第一女主角。

而近日即將開拍新作品《紅天機》的她，所屬經紀公司Awesome Entertainment也在網路上也釋出了新拍攝的簡歷照，照片中金裕貞雖沒有太多的妝容，但仍然散發自然清新的迷人氣息，吸引網友的目光。

另外，金裕貞在個人IG上公開的花絮照中，直接將藍色大衣脫一半秀出白皙香肩，配上俏皮可愛的表情再度電暈一票粉絲；網路上流出的側拍，才發現她原來穿著V領大開的透視長裙，使美腿及事業線若隱若現相當性感，網友看了紛紛大讚「轉眼間女孩就變女人了」、「我的媽呀！太美了」、「裕貞越來越有女人味了」。