馬來西亞女星周甄娜（Jenna）以惹火身材和大膽穿搭引發關注，有「真人版娜美」封號，從直播界出道後發展順遂，頗受網友喜愛，目前在IG上已吸引超過246萬粉絲喜愛。近日，周甄娜穿性感制服變身惹火的月光仙子，大秀犯規級傲人身材。

周甄娜近日PO出一組變裝美照，只見照片中，她穿上美少女戰士中月光仙子的套裝，經典的藍白色日系制服意外變成緊身的無袖背心，緊緊包住豐滿胸型，性感的圓弧曲線一覽無遺，豪乳更是幾乎占掉整個版面，就連鈕扣都差點變形，令人看了臉紅心跳。

除了上半身火辣辣，周甄娜更轉側面讓中空纖腰見客，不僅平坦零贅肉，更是細度驚人，更往下仔細一看，下半身的超激短裙竟讓半顆美尻呼之欲出，她好身材連同為性感女神的JKF女郎「安希」都留言大讚：「我也要跟你拍！」

周甄娜窈窕的曲線一曝光就驚豔眾人，粉絲們看了紛紛狂讚：「我要代替月亮懲罰你」、「最美的女神」、「真的是仙女本人」、「超漂亮」等。