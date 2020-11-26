54歲香港女星溫碧霞（Irene Wan）以高顏值和164cm姣好身材穩坐美魔女寶座，出道多年依舊以「性感美女」著稱，保養得宜被大批粉絲封為「凍齡女神」。近日，她登上綜藝節目大跳熱舞，光是一身中空勁裝出場就瞬間成為眾人焦點。

在舞台上，溫碧霞一改優雅穿搭風格，她換上一身亮黃色短裙裝，以媲美韓團女星的辣度出場，上半身以短版交叉平口背心襯托纖瘦身材，大膽露出火辣肚臍，下半身則是緊身短裙，皺褶感讓美臀看起來更翹，加上一雙白色高筒靴，瞬間成了長腿姐姐。

溫碧霞換上一身亮黃色短裙裝上節目大跳熱舞。（圖／摘自微博@解忧影视圈）

除了登台賣力唱跳，溫碧霞更在節目《天天向上》中，自曝曾推掉過女團節目《乘風破浪的姐姐》（簡稱《浪姐》）的邀請，她表示「之前出過唱片，也學過跳舞，覺得是一個挑戰。但那時候沒有準備好，所以推掉了。」但她透露有意參與《浪姐2》 ，令大批粉絲聽了又驚又喜。

溫碧霞姣好的曲線讓粉絲們看了全被電暈。（圖／摘自微博@解忧影视圈）

溫碧霞在這組寫真中，完全展現凍齡身材，零死角姣好曲線讓粉絲們看了紛紛狂讚：「54歲這狀態絕了」、「最愛溫碧霞版的妲己」、「當年火玫瑰，驚為天人」、「我兒時的夢中情人，現在保養的真好」、「我支持漂亮姐姐去浪姐」、「姐是經典中的經典」等。

​​​

​​​