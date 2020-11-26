台灣女星巫苡萱（Ava Wu）是現任中華職棒樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」隊長，甜美外型配上32D魔鬼身材一路從球界紅進演藝圈，深受大票粉絲喜愛，保養得宜的她絲毫看不出已經34歲。近日，她參加網路節目《懿想天開》錄影，穿著細肩帶小可愛化身「最美黑手」，火辣模樣讓人看了全戀愛。

近日，長腿女神李懿帶著巫苡萱、籃籃及陳詩雅一起現身修車廠，巫苡萱特別曬出化身為拆車帥妹的辣照給粉絲們福利，只見她身穿咖啡色小背心配上黑色休閒褲，讓美胸曲線一覽無遺，以一身勁裝修車的畫面相當引人遐想。

巫苡萱表示這是自己第一次拿起油壓剪跟氣動板手，她也分享逗趣的拆車錄影片段，動作俏皮可愛，而她前凸後翹的曲線更讓粉絲們看了紛紛大讚：「好可愛喔哈哈哈」、「原來是神力女苡圈啊」、「好帥」、「帥氣無法擋」、「最美黑手」、「苡萱認真拆車的樣子讓人好欣賞」等。

本名巫雅慧的巫苡萱有著阿美族血統，五官精緻配上白皙童顏讓她晉升啦啦隊女神，先前也曾推出個人寫真書《天天和你在苡起》，近期又預告會推出2021年的愛你愛苡寫真年曆，讓粉絲們大呼期待。