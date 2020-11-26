南韓19歲女偶像昭彌 (전소미/Somi)，擁有精緻臉蛋與凹凸有致的好身材，吸引大批粉絲的喜愛。近日她除了登上時尚雜誌外，也接下多個代言及活動，在一場活動中也難得帶上媽媽，並在個人社群平台上公開與媽媽的合照，母女倆驚人的美貌引起網友熱烈討論。

昭彌由選秀節目《Produce 101》脫穎而出後，便以限定女團I.O.I的身份正式出道，在團隊中清新甜美的形象深植人心迅速累積超高人氣。去年簽入新東家後，她也陸續推出個人專輯《Birthday》及《What You Waiting For》創下亮眼的成績，使她的IG追蹤人數一舉突破810萬人，並持續攀升中。

擁有韓國及加拿大混血血統的她，過去曾多次在節目中公開加拿大籍的爸爸，金髮碧眼的帥氣模樣令人印象深刻，但始終不見媽媽身影。直到近日參加彩妝活動，昭彌的媽媽才難得受邀現身，昭彌也在IG上公開多張俏皮的互動照，可見兩人的好感情，但網友卻把重點放在母女倆驚人的美貌上。

只見她的媽媽一頭及肩的俏麗短髮，加上一雙水靈大眼及高挺的鼻子，都與昭彌十分神似，加上溫柔的穿搭風格與散發出的迷人氣質，都讓網友們看了直呼「原來媽媽也是女神等級」、「一家都高顏值」、「媽媽有點像松隆子跟石田百合子」。