美國51歲拉丁天后「翹臀珍」珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez，J.LO），已睽違6年沒發行專輯，近日才在個人社群平台上曬出火辣全裸照，並宣布正式回歸舞台，令粉絲們又驚又喜。除此之外，她前幾日參加「全美音樂獎頒獎典禮」(2020 American Music Awards)時的造型，也令網友們相當驚艷。

珍妮佛羅培茲過去曾以《I'm Glad》、《Rebirth》等多首暢銷單曲紅遍全球，後來更跨界演出電影《女傭變鳳凰》創下驚人票房，也成為最高片酬的拉丁女星，地位無法撼動。去年還在電影《舞孃騙很大》中以火辣的歌舞展現極致好身材，令不少人對她刮目相看。

在今年的「全美音樂獎頒獎典禮」上，珍妮佛羅培茲也不改火大膽的穿風格，先是在紅毯上以U到肚臍的中空閃鑽上衣搭配同款高衩長裙，辣秀飽滿半球及結實的川字腹肌；上台後更直接穿著只遮三點的透視連身衣大跳性感熱舞，讓現場熱血沸騰，展現驚人的舞台魅力。

珍妮佛羅培茲距離上張專輯已有6年之久，為了在新專輯《InTheMorning》封面照中呈現最佳狀態，她更積極的健身，並在IG上曬出苦練多時的全裸好身材，再次證明年齡對她來說只是個數字而已。