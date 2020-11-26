UNIQLO於11月27日（五）至12月3日（四）連續7天，推出全台最強感謝祭回饋，以149元起的年度超低優惠商品，集結成涵蓋男女童裝的必買清單，包含AIRism單品、HEATTECH發熱

衣、特級極輕羽絨服、長青明星商品刷毛系列等，再搭配與台灣在地知名店家，聯手打造的17縣市伴手禮、滿額贈品、優惠券等。

其中，本檔激推結合保暖機能與時尚外型的科技羽絨服-Hybrid羽絨外套，特價2990元，直降1000元，為10周年感謝祭必買清單之ㄧ。此外，此波也推出超人氣的「角落小夥伴」假日系列居家新品，童裝家居服與斗篷，搭配蓬鬆柔軟的刷毛材質，590元可入手。

另還有UNIQLO X Marimekko秋冬系列新品，於感謝祭首日11月27日(五)，在全台10家指定店舖上市開賣，以大膽北歐經典印花搭配繽紛色彩，共有女裝、童裝、嬰幼兒裝。