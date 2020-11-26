JANET（謝怡芬）膽大愛冒險，從她主持的《瘋台灣》就可窺知一二，眼前若有兩條路給她選，她一定挑最難、從沒走過的路走。近日她的《囍宴機械人》沉浸式互動體驗VR作品，即是全新大膽的嘗試，觀眾必須戴上VR走入戲裡親身體驗，而演員則需一鏡到底、不能剪接演出，對JANET來說也是一大考驗，但她卻樂在其中。

JANET（謝怡芬）挺孕肚宣傳《囍宴機械人》互動式體驗VR新作品，佩戴銀座白石（GINZA DIAMOND SHIRAISHI）鑽石戒指與項鍊入鏡。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／Blumarine)

「這角色是我主動爭取的！」JANET笑說，法國Digital Rise團隊和台灣綺影映畫在選角時，原本設定她與老公George（吳宇衛）在戲裡扮演新娘與新郎，但在現實生活裡兩人都老夫老妻了，演戲還要演夫妻，實在很無趣，JANET決定把新娘一角讓給了師妹大霈（李霈瑜），自己則挑戰難度更高的伴娘機器人角色。

眼看著老公和大霈走進禮堂，會不會吃醋覺得委曲？JANET大笑說：「完全不會，看George和別的女人結婚特別有趣，況且我連他演的床戲都看過了，這真的不算什麼！」

懷孕六個月的JANET（謝怡芬）進棚拍攝銀座白石（GINZA DIAMOND SHIRAISHI）時尚專題，分享首次挑戰演出VR影片的趣事。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／Moschino)

《囍宴機械人》即將在12月11日起在北高兩市舉辦展演，JANET為此挺著六個月的孕肚進棚拍攝日本國民婚戒品牌銀座白石（GINZA DIAMOND SHIRAISHI）珠寶時尚專題，佩戴閃亮鑽石戒指、項鍊人鏡，端詳手中閃亮動人的鑽石戒指時，讓她想到她參與演出的HBO原創影集《戒指流浪記》也將在12月13日播出，透過一只流浪的戒指，就能串聯一齣溫馨趣味的故事，說明了戒指具有神奇的力量。

銀座白石以優異的鑽石品質與到位的服務著稱，除了可提供一對一禮賓服務、半訂製設計戒款，還有貼心的終生保修服務，例如懷孕水腫或身體變化時，都可送回店上修改戒圍，這點讓目前正值孕期的JANET覺得非常貼心。

《囍宴機械人》這兩年受邀到世界各大影展巡迴放映，入圍SXSW美國南方音樂節、巴黎新影像藝術節VR競賽單元等獎項，台灣將在12月11日起至20日於台北濕地（台北市中山區林森北路107巷10號3樓）展演，12月24日至明年1月3日在高雄VR體感劇院（高雄市鹽埕區大義街駁二大義區C9倉庫）演出。

銀座白石雙色美鑽紀念項鍊鑲有十顆美鑽，代表十全十美，也有慶祝十週年的意義，1萬5500元。 （GINZA DIAMOND SHIRAISHI提供）

銀座白石海洋之星鑽石項鍊，十顆美鑽代表十全十美，也有慶祝十週年的意義，3萬3500元。 （GINZA DIAMOND SHIRAISHI提供）

銀座白石Diana D.套戒，鉑金鑽戒戒台4萬6000元起 (不含鑽石主石)。（GINZA DIAMOND SHIRAISHI提供）

銀座白石永恆鑽戒 OR-09鑽戒，6萬元。 （GINZA DIAMOND SHIRAISHI提供）