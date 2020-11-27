由少女時代出身的南韓女星俞利(Yuri)，近幾年將重心轉往戲劇圈發展並在今年6月開設網路節目「Yuri的餐桌」後，人氣逐漸攀升。近日登上時尚雜誌《ELLE KOREA》的她，雖在網路上已公開多張美照，但她在個人社群平台上所公開的工作側拍也同樣令粉絲們驚艷。

少女時代出道13年，雖歷經前成員Jessica退團及蒂芬妮、秀英、徐玄合約到期後離開團隊，但她們人氣始終居高不下。成員俞利也開始以獨立歌手及演員的身分發展，除了在2018年推出首張個人專輯《The First Scene》外，還陸續在電視劇《被告人》、《大長今在看著》與網劇《心靈的聲音：Reboot》中演出，並開設YouTube美食頻道，成為全方位女明星。

而不久前受邀登上12月號封面雜誌的俞利，在第二波美照中也順勢公開了側拍花絮，只見她穿著一件黑色皮外套，搭配透視上衣與同色系長裙，而上衣薄透的材質也讓內搭黑BRA全都露，吸引超過6萬人按讚。

接下來，俞利也將接下全新古裝劇作品《綁匪－盜取命運》，與丁一宇、金太祐及申東美等大咖演員一同飆戲，但也傳出內部工作人員疑似罹患新冠肺炎而使拍攝停擺，令粉絲們相當擔心藝人的身體狀況。