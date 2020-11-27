美國30歲好萊塢女星克莉絲汀瑟拉圖絲(Christian Marie Serratos)，在超夯美國影集《陰屍路》中飾演蘿西塔·艾絲皮諾瑟一角而聞名。近日受邀出席美國「全美音樂獎頒獎典禮」(2020 American Music Awards)的她，以一襲透視又挖空的性感長裙亮相，成為全場矚目的焦點。

克莉絲汀瑟拉圖絲擁有墨西哥及義大利的混血精緻五官，與170cm的高䠷身材，使她在2008年推出的《暮光之城》系列電影中嶄露頭角，並陸續在《美國恐怖故事：凶宅》、《青春密語》、《陰屍路》等影集中演出，演技備受肯定。

在前幾天的全美音樂獎頒獎典禮上眾星雲集，克莉絲汀瑟拉圖絲也是當日的受邀嘉賓之一，走紅毯的她穿著一件水鑽透視長裙現身，胸口挖空及裙襬側邊高衩的設計，除了使豐滿半球及白皙長腿一覽無遺外，內搭的黑色小褲與身材曲線也被看光光，相當性感。

當天除了她之外，藍調男歌手威肯(The Weeknd)的鼻青臉腫繃帶裝，以及「翹臀珍」只遮三點的火辣舞台造型也同樣令網友們驚艷。